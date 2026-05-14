Üst düzey yetenek Ilai Grootfaam (Feyenoord), eski kulübü Ajax'a sataştı: "Tek bir seçim yaptım..."

Ilai Grootfaam, Instagram üzerinden bir kez daha sesini duyurdu. Eski kulübü Ajax’a sık sık sert sözler yönelten Zeelandlı yetenekli oyuncu, Salı günü Feyenoord U17 ile şampiyonluğu kutladı.

Feyenoord U17, Salı günü üst üste üçüncü kez Hollanda şampiyonu oldu. 16 yaşındaki Grootfaam, Sparta'ya karşı oynanan şampiyonluk maçında (4-1 galibiyet) bir gol ve bir asist kaydetti.

Maçın ardından Grootfaam, Instagram Stories üzerinden bir sonraki paylaşımını duyurdu. Daha önce Ajax'a hassas bir transferle adı anılan takım arkadaşı Adam dos Santos Sebastião ise buna bir çivi daha çaktı. “Hahahaha, diğer taraf lütfen bir süre sessiz kalsın!” Ajax U17 şu anda hayal kırıklığı yaratan altıncı sırada bulunuyor.

Çarşamba günü Grootfaam'ın söz konusu paylaşımı geldi. "Tek bir seçim yaptım ve anında şampiyon oldum," diye yazdı orta saha oyuncusu fotoğraf serisinin altına. Bazı öfkeli Ajax taraftarları yorum yapmadan duramadı.

Grootfaam, Instagram üzerinden eski kulübüne defalarca alaycı mesajlar gönderdi. Ayrıca Amsterdam ekibine attığı bir golün ardından formasını çıkardı. Bu hareketiyle Grootfaam, X'teki Feyenoord taraftarları arasında popüler oldu. “Kendi Noa Lang'ımız var.”

Henüz çok genç olan Grootfaam, Feyenoord'a transferinden bu yana hızla gelişiyor. Rotterdam ekibi, Ajax'tan yaptığı sansasyonel transferin üzerinden henüz altı ay geçmeden onu yeni bir sözleşmeyle ödüllendirdi.

Bunun üzerine, Grootfaam kısa süre önce A takımda ilk kez forma giydi. FC Groningen'e karşı oynanan ve 3-1 kazanılan maçta, 16 yaş 41 gün ile Feyenoord tarihinin en genç oyuncusu oldu.