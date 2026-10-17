VfB için Şampiyonlar Ligi'nde işler yolunda gidiyor. İki maç, iki galibiyet. 36 takımlı dev ligde altı puanın tamamını toplayan dokuz takımdan biri olan VfB, üst sıralarda yer alıyor. Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Manchester City gibi takımlar ise Sebastian Hoeneß'in ekibinin gerisinde.

Bundesliga'da ise işler yolunda gitmiyor. Altı maçın dördü kaybedildi; bunların üçü son dört maçta geldi. Bayern ve BVB maçlarını da içeren fikstür kolay değildi ancak VfB, TSG Hoffenheim ve son olarak HSV karşısında da puan alamadı.

Açık sözlülüğüyle bilinen milli futbolcu Deniz Undav, Sky'a yaptığı açıklamada, "Elbette üzücü ama şu anda üst düzey bir takım olmadığımızı kabul etmeliyiz. Bizi son iki, üç yılda öne çıkaran pek çok şeyden yoksunuz" dedi.

Stuttgart'ın kaptanına bunların neler olduğu soruldu. Undav, Hamburg'daki maçla ilgili olarak "Geçmiş yıllarda bu tür maçları kazanır, fırsatları değerlendirirdik. Bu yıl bunu yapmakta zorlanıyoruz" dedi. "Özellikle ikinci yarıda performansımız düşüyor. Yeniden üst sıralara çıkmak için bunun üzerinde gerçekten çalışmalıyız. Aksi halde çok ama çok zorlu bir sezon geçireceğiz."

Yedi şut, sıfır gol: Undav, HSV karşısında fırsatları değerlendiremedi

VfB, eksikleri bulunan HSV karşısında kaybetmek zorunda değildi. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golünü hâlâ atamayan Undav, yedi şut çekti ve tek başına 0,61 xG değerine ulaştı.

Undav, "Kazanmak istedik, çok fırsat bulduk; gerçi bunlar çok net fırsatlar değildi. Sonuçta berabere kalmalıydık, o zaman kimse bir şey diyemezdi" diye özetledi. "Son bölümde iki tarafın da karşılıklı ataklara çıktığı bir oyun oldu. Buna izin vermemeliyiz. Ama yapacak bir şey yok, şimdi önümüze bakmalıyız."

Bu karşılıklı ataklarla geçen bölümden galip çıkan HSV oldu: Miro Muheim'ın son dakikalarda attığı harika gol, uzaktan gelen etkileyici bir şutun ürünüydü ve üç yenilgiyle, 0:12 gol farkıyla başlayan kötü başlangıcın ardından Hamburg ekibine üst üste üçüncü galibiyetini getirdi.

VfB Stuttgart, yediği golde neyi yanlış yaptı?

VfB Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß de kaptan Undav ve sportif yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth gibi yenilgiyi "çok acı" buldu: "İlk yarıya baktığımda planımızın büyük bölümünün işlediğini görüyorum. HSV'ye büyük fırsatlar vermedik. Biz de öne geçmek için yeterince fırsat bulduk. Ancak bu kez kale önündeki bitiricilik önemli bir faktördü."

44 yaşındaki teknik adam, yenilen golde takımının "iğneyi kendisine batırması gerektiğini" belirterek şu eleştiriyi yaptı: "Çünkü 0:1'e yol açan kontra atağı durduramadık."

Hoeneß, sıradaki maç ve rakip hakkında henüz ayrıntılı konuşmak istemedi. Yalnızca bunun "harika bir deneyim" olacağını ve takımının "hazır olacağını" söyledi.

VfB'nin sıradaki maçı iple çekmesi pek şaşırtıcı değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki o maçta Atletico Madrid, Ländle'ye konuk olacak. Stuttgart bu sonbaharda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olsa da ligdeki krizi tartışarak yok saymak mümkün değil.



