“Bitiricilik açısından olağanüstü bir golcü. İkinci bir Harry Kane olmayacak” diyen Tuchel, Bayern’in golcüsüne potansiyel bir halefle ilgili olarak, onun bir gün İngiltere Milli Takımı’ndaki kariyerini noktalaması ihtimaline değindi. “Farklı seçenekler ve çözümler arıyoruz. Başka biri olacak ama bu ne Harry olacak ne de Harry’nin bir kopyası. Zamanı geldiğinde bir çözüm bulacağız ama belki benim dönemimde değil, belki ancak on yıl sonra.”

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Geride kalmıyor, yavaş değil. Sahaya ilk çıkan o ve herkesi harekete geçiren ilk kişi de o; bu onun zihniyeti. Bitiricilik özelliklerine ek olarak çok ama çok çalışkan bir forvete dönüştü. O, tam bir paket.”

Teknik adam, Kane’in Tottenham Hotspur’dan ayrılıp Almanya’da Bayern’e transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansı özellikle dikkat çekici buluyor. Eski Bayern Teknik Direktörü Tuchel, “FC Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte kendini kabul ettirdi ve bunun için övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Bu çok ama çok etkileyici” dedi. “Sürekli kazanılan ve büyük bir kulüp olan FC Bayern Münih’e gelip uyum sağlamak kolay değil. Gözler üzerinizde oluyor. Kalitesi, çalışma ahlakı ve kişiliğiyle herkesi etkiledi. Bu çok güzel bir hikâye.”

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2026 Dünya Kupası’na veda ettikten sonra Harry Kane, Thomas Tuchel hakkında ne söyledi?

Kane de daha önce Alman çalıştırıcısıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Tuchel, İngiltere’ye son Dünya Kupası’nda 1966’daki efsanevi zaferden bu yana en iyi sonucu getirmişti. Ancak bu, İngiliz kamuoyunda Tuchel’e yönelik şüpheleri gidermeye yetmedi.

Bu nedenle temmuz ayında Kane’den destek geldi. Olağanüstü golcü, “Bu onun ilk büyük turnuvası” dedi. “Bunu sindirmesi gerekiyor ve çok şey öğrenecek.”

Forvet oyuncusu için Tuchel’in kalitesi tartışma götürmüyor. İngiltere Milli Takımı kaptanı, onun “harika bir teknik direktör” olduğunu vurguladı. Kane, “Sahip olduğu coşku, getirdiği duygu, sahip olduğu taktik deneyim; bunlar her seferinde her şeyi kusursuz yapacağınız anlamına gelmez. Büyük günlerde işi doğru yapmak istiyoruz ve o da kendisinden bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika’daki turnuva için oluşturulan tartışmalı kadroyu da Kane, ülkedeki eleştirmenlerden farklı değerlendirdi. Tuchel, Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi öne çıkan isimleri kadroya almamasıyla büyük yankı uyandırmıştı. Kane o dönemde, birliktelik açısından bunun şimdiye kadar “parçası olduğu en iyi İngiltere grubu” olduğunu söylemişti.