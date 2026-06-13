Uruguay maçı öncesinde... Al-Owais ve Al-Akidi, Noir formalarını giyiyor

Suudi Milli Takımı'nın antrenmanlarında, "Yeşiller"in 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olacak Uruguay karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir sahne yaşandı. Kaleci Muhammed Al-Owais ve Nawaf Al-Akidi, hazırlık antrenmanı sırasında özel antrenman gözlükleri takmış olarak göründüler.

Bu adım, kalecilerin tepki hızını geliştirmek, konsantrasyon ve görsel öngörü düzeyini yükseltmeyi amaçlayan gelişmiş bir teknik programın parçası. Bu program, tepki süresini kısaltmaya ve ceza sahası içindeki hızlı durumları simüle etmeye dayalı antrenmanlarla, büyük maçlarda saniyenin kesirleri içinde sonuçlanabilecek anları hazırlamayı hedefliyor.

Bu yöntemler, dünya çapında kalecilerin hazırlanmasında kullanılan modern yöntemler arasında yer alıyor. Bu yöntemlerin kullanımı, Avrupa'daki birçok büyük kaleciyle ilişkilendirilmişti. Bunların başında, hızlı tepki verme ve baskı altında karar verme yeteneğini geliştirmek için benzer antrenmanlara başvurmasıyla tanınan Alman kaleci Manuel Neuer geliyor.









Suudi milli takımının teknik ekibi, özellikle İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. gruptaki en önemli adaylardan biri olan Uruguay ile oynanacak zorlu maç öncesinde, tüm takım oyuncularını en üst düzeyde hazır hale getirmeye çalışıyor.

Ayrıca okuyun... Bir turnuvadan daha fazlası... 2026 Dünya Kupası, Suudi milli takımının geleceğini çiziyor

Bu tür antrenmanlar, kalecilerin ani toplara, bire bir durumlara ve yakın mesafeden gelen hızlı şutlara karşı tepki verme yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra, ceza sahası içindeki kritik durumlarda pozisyon almayı ve tepki vermeyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu adım, teknik ekibin sadece sahadaki geleneksel unsurları değil, zihinsel, görsel ve fiziksel unsurları birleştiren en yeni uluslararası antrenman yöntemlerini takip etme isteğini de yansıtıyor.

Suudi milli takımı, bu titiz hazırlığın, Uruguay milli takımının ilk dakikalardan itibaren büyük bir hücum baskısı uygulayacağı tahmin edilen maçta kalecilerin performansına yansımasını umuyor.