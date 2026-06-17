Ürdün ve Irak, Dünya Kupası'nda negatif bir rekor kırmada ortak oluyor

2026 Dünya Kupası'nda, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez aynı gün içinde iki kendi kalesine gol kaydedildi.

Iraklı Ayman Hüseyin, Norveç'e 4-1 yenildikleri maçta kendi kalesine bir gol attı; Ürdünlü Yazan El-Arab ise Ürdün'ün Avusturya'ya 3-1 yenildiği maçta kendi kalesine bir gol attı.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Hüseyin ve Yazan el-Arab, 27 Haziran 2018’de Meksikalı Edison Álvarez ve İsviçreli Yann Sommer’in aynı durumu yaşamasından bu yana, Dünya Kupası’nda bir günde iki kendi kalesine gol atan ilk oyuncular oldular.





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Avusturya ile Ürdün arasındaki karşılaşma, "Al-Nashami" için istenmeyen bir başka tarihi rekora sahne oldu. Ürdün, 15 Haziran 2014'te Bosna-Hersek'in Arjantin karşısında oynadığı maçta Sejad Kolasinac'ın kendi kalesine attığı golün ardından, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında bir oyuncusunun kendi kalesine gol atmasına tanık olan ilk milli takım oldu.









Ürdün, Cezayir, Arjantin ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alırken, Irak ise Norveç, Senegal ve Fransa ile birlikte 9. grupta yer alıyor.

Grup aşamasının ikinci turunda Ürdün, Cezayir ile karşılaşacak; Irak ise Fransa milli takımıyla mücadele edecek.







