Ürdün maçı öncesinde yaptılar… Mesi ve takım arkadaşlarının Mısır maçı öncesi dikkat çeken hareketi

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, geçen Cumartesi günü takımın Miami’de geçirdiği dinlenme gününü, ailesiyle bir araya gelmek için değerlendirdi; ardından, Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile karşılaşacağı Atlanta’ya doğru yola çıktı.

Arjantinli kaptanın eşi Antonella Roccuzzo, milli takımın Miami’de düzenlediği bir aile etkinliği sırasında Messi ve üç oğlu Thiago, Mateo ve Ciro ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve milyonlarca etkileşim aldı.

Bu paylaşım, takımın eleme turlarında mücadeleye devam etmeden önce yaşadığı nadir dinlenme anlarından birini yansıtıyordu; oyuncular, turnuvaya devam etmeden önce sevdikleriyle birkaç saat geçirme fırsatı buldular.

Bu günü keyifle geçiren tek kişi Messi değildi; Lisandro Martínez, partneri Muriel López ve kızları Aurora ile birlikteyken, Alexis Mac Allister ise babası Carlos ve ailesinin diğer üyeleriyle vakit geçirdi. Nicolás Tagliafico da sevdikleriyle birlikte bu tatilin tadını çıkardı.

Oyuncuların aileleriyle bir araya gelmesi, teknik direktör Lionel Scaloni döneminde köklü bir gelenek haline geldi. Teknik ekip, oyunculara sporun getirdiği baskılardan uzaklaşıp, belirleyici maçlara yenilenmiş bir enerjiyle çıkabilmeleri için bu geleneği uzun süredir sürdürüyor.

Aslında, oyunculara grup aşamasındaki Ürdün maçı sonrasında da benzer bir dinlenme günü verilmişti; bu durum, Scaloni’nin oyuncuların teknik ve psikolojik yönleri arasında denge kurma felsefesini yansıtıyor.

Aile günü sona erdikten sonra takım, Pazar öğleden sonra kapalı kapılar ardında bir antrenman yaptı ve ardından Mısır milli takımıyla oynanacak beklenen maça hazırlanmak üzere Atlanta’ya doğru yola çıktı.