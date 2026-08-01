Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin El Hüseyin, Uluslararası Futbol Federasyonu'na önemli bir talepte bulunarak FIFA başkanlık seçimlerinde gizli oylamanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Federasyon ve İsviçreli başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın Dünya Kupası haklarının bir bölümünü özel yatırım fonlarına satmasına ilişkin dikkat çeken önerisi nedeniyle geniş çaplı bir öfke dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa Federasyonu ayaklanarak Uluslararası Federasyon turnuvalarını boykot etme kararı aldı; bunun ardından FIFA tartışmalı projesini ilerletmekten vazgeçti.

Prens Ali bin El Hüseyin, X'teki hesabından şunları yazdı: "FIFA çevresinde dönen tüm tartışmalarla birlikte, dünya futbolu yaklaşan seçimlerden önce açık bir liderlik kriziyle karşı karşıya."

Şöyle ekledi: "Daha önce bu süreçten geçmiş biri olarak, hemen atılması gereken tek bir adım olduğuna inanıyorum: FIFA başkanlık seçimlerinde gizli oylamanın kaldırılması."

Devamında şunları söyledi: "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkenin seçimi de dahil olmak üzere diğer tüm kararlar artık açık şekilde alınıyor; elbette başkanlık seçimleri hariç."

Şuna dikkat çekti: "Her 4 yılda bir seçtiğimiz bir başkan ve tüm kararları alan bir konsey varken, açık oylama; biz üye federasyon başkanlarının, ülkelerimizdeki futbol taraftarlarına, ayrıca bizi seçen yetkililere ve oyunculara karşı hesap verebilmemizin tek yoludur."

Vurguladı: "Aynı zamanda bu sistem, geçmişte yaşandığı gibi, kapalı kapılar ardında baskı altında bir karar vermeye zorlanabilecek her üye federasyona koruma sağlar."

Şöyle tamamladı: "Daha da önemlisi, bu; her üye federasyona şimdiye kadar yaptığımız en önemli oylamada, yani dünyanın en büyük ve en popüler sporunun liderliğini seçme ve gelecekte izleyeceği yolu belirleme oylamasında etkili olma imkânı tanıyacak."

Prens Ali bin El Hüseyin'in daha önce birden fazla kez FIFA başkanlık seçimlerine aday olduğunu hatırlatalım.