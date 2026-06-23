Ürdün'de trajedi: Cezayir maçı nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı!

Salı günü şafak vakti, Ürdün’ün başkenti Amman’ın merkezindeki Haşimi Meydanı’nda meydana gelen izdihamda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Binlerce taraftar, 2026 Dünya Kupası kapsamında Ürdün milli takımının Cezayir ile oynadığı maçı dev ekranlardan izlemek için bu alanda toplanmıştı.

Genel Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Amer El-Sertavi, “Acil durum ekipleri olaya müdahale ederek 9 kişiyi hastaneye nakletti. Bunlardan biri daha sonra yaralarına yenik düşerek hayatını kaybetti, diğerlerinin durumu ise stabil hale geldi” dedi ve ölen kişinin cesedinin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp bölümüne nakledildiğini doğruladı.

Olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için acil soruşturma

Al-Sertawi, yetkili makamların “itiş kakışın ayrıntılarını aydınlatmak” amacıyla acil bir soruşturma başlattığını açıkladı. Roma Amfiteatrisi’nin önündeki Haşimi Meydanı’nda, Ürdün’ün Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını izlemek için pazartesi gecesinden itibaren büyük bir kalabalık akını yaşanmıştı.

Bu etkinlikler, “El-Nashami” takımının Dünya Kupası finallerine katılımının yarattığı büyük coşkunun ışığında, kutlama atmosferini güçlendirmek ve yerel ticareti desteklemek amacıyla milli takım maçlarının kamusal ve turistik alanlarda yayınlanmasına yönelik ulusal bir girişimin parçasıdır.

Olay çıkmadan geçen benzer etkinlikler

Aynı saatlerde kuzeydeki Jerash, güneydeki Petra ve Aqaba şehirlerinde de benzer etkinlikler herhangi bir olay yaşanmadan gerçekleştirildi; bu durum, trajik olayın yaşandığı Haşimi Meydanı’ndaki güvenlik ve organizasyon önlemleri hakkında soru işaretleri uyandırıyor.

Maçın, “Al-Nashami” takımının 1-2 mağlubiyetiyle sonuçlandığını ve takımın grup aşamasının son turunda Arjantin ile karşılaşmadan önce Dünya Kupası’na veda ettiğini hatırlatmak gerekir.