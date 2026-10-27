Kimsenin beklemediği bir gelişmeyle Hansi Flick, Xavi Espart'ın sakatlanmasıyla gelen acı darbenin ardından savunma kartlarını yeniden dizmek zorunda kaldı; böylece Alman teknik adamın tüm yaz boyunca sakladığı yeni bir taktiksel kart yoktan var oldu.

Espart'ın sakatlığı, Barcelona'nın sağ bek mevkisindeki hesaplarını alt üst etti. Bu mevki, Eric Garcia'nın iyileşme döneminde ve Jules Koundé'nin tam formunu yeniden kazanma çabasında oyuncunun istikrarlı biçimde görev aldığı bir bölgeydi.

Tüm gözler geleneksel çözümlere çevrilmişken, kulüp içindeki "Mundo Deportivo" kaynakları, teknik direktör Hansi Flick'in, başrolünde kimsenin aklına gelmeyecek bir ismin yer aldığı cesur bir acil durum planı hazırladığını ortaya koydu.

Kozu: Bryan Fariñas

Bu boşluğu doldurmak için güçlü bir aday olarak öne çıkan isim, genç orta saha oyuncusu Bryan Fariñas. Bu sezon şu ana kadar resmî olarak tek bir dakika bile forma giymemesine rağmen, hazırlık döneminde Flick'in tam güvenini kazandı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Benicarló'dan gelen ve 2018 yılında La Masia akademisinden mezun olan Fariñas, A takımla antrenman yaptığı her dakikayı dengeleri değiştirmek için değerlendirdi. Bu yüzden onun dikkat çeken performansı ve yüksek mücadele ruhu, Barcelona Atlètic ile ortaya koyduğu olağanüstü bir sezonun ardından geçen yaz Girona'ya transfer olma fikrini durduran etkenler oldu; o sezon seviyesinin istikrarı, ceza sahasına sızma ve oyun kurma konusundaki üstün yeteneğiyle öne çıkmıştı.

Birmingham deneyimi: Kanıt

Fariñas'ı sağ beke dönüştürme fikri anlık bir karar değildi. Yaz hazırlık maçlarında Flick, ona esas olarak merkez ve hücumcu orta saha oyuncusu olarak güvendi; ancak onu özellikle sağ bek mevkisinde geçen 31 Temmuz'da Birmingham City'ye karşı oynanan hazırlık maçında, bizzat Xavi Espart'ın yerine oyuna girdiğinde denedi.

Yalnızca 28 dakikada oyuncu kendini kanıtladı; büyük bir taktiksel zekâyla oynadı ve çok yönlülüğü konusunda Flick'i ikna eden şaşırtıcı bir esneklik sergiledi. Ayrıca Udine'de Nottingham Forest ve Udinese'ye karşı oynanan üçlü turnuvada ve Al Ahly'ye karşı Joan Gamper Kupası'nda da forma giydi; ancak kendi asıl mevkisi olan orta sahada. Böylece toplam hazırlık maçı sayısı, 198 dakikayla 5 maça ulaştı.

Flick, La Liga'nın üçüncü haftasında Rayo Vallecano ile oynanan maç öncesinde oyuncuyu açıkça övmüş ve onun için "hazırlık döneminde beni çok etkiledi, mükemmel ve son derece yetenekli bir oyuncu; tam formunda ve mutlak bir bağlılığa sahip" demişti.

4 numaralı forma: Sınırsız güven

Alman teknik adam, orta sahadaki çetin rekabet nedeniyle Fariñas'ın dakika bulmasının zor olduğunu kabul etse de, kulüp yaz transfer döneminin sonunda onu A takım oyuncusu olarak kaydedip Ronald Araujo'dan devraldığı 4 numaralı formayı vererek yankı uyandıran bir güven mesajı gönderdi.

Bu karar, kontenjan sınırlılığı nedeniyle oyuncu sezonun şu ana kadarki maçlarının çoğunu yedek kulübesinde ya da kadro dışında geçirmiş olsa bile, Barcelona'nın Fariñas'ın yeteneğine uzun vadede bel bağladığını doğruluyor.

Ve bugün Espart'ın sakatlığı, "unutulmuş oyuncunun" beklediği altın fırsat olabilir; umut vadeden bir yetenekten, Blaugrana'nın sezonunu kurtaracak bir acil durum çözümüne dönüşmesi için.



