Ünlü gazeteci, Wanda Nara ile Mauro Icardi'ye tazminat ödeyecek

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığı iddiaları, İtalyan gazeteci Fabrizio Corona'ya pahalıya mal oldu.

Wanda Nara'nın Brozovic ile birlikte olduğu iddia edilmişti

Wanda Nara iddialar karşısında dava açmıştı

Haklı bulundu ve gazetecinin tazminat ödemesine karar verildi

NE OLDU? İtalyan gazeteci Fabrizio Corona geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'nın Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığına dair haber yapmıştı. Söz konusu haber sonrası Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic, Fabrizio Corona'ya dava açmıştı. Uzun süredir beklenen davada karar çıktı.

BÜYÜK RESİM: Davanın kararına göre, Corona'nın Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic'e tazminat ödemesine karar verildi. İtalyan gazeteci, Icardi ve Wanda Nara'ya 7500 euro, Brozovic'e ise 5 bin euro tazminat ödeyecek. Öte yandan Corona, 1500 euro da para cezasına çarptırıldı.

NE SÖYLENDİ? Brozovic'in avukatı Danilo Buongiorno şunları söyledi: "Cezadan memnunuz, ayrıca geçici olarak tazminat ödemeye mahkum edildi ve daha sonra hukuk davalarında tazminat davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz"

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Gazeteci Corona'yı savunan avukat Ivano Chiesa ise şunları söyledi: "1500 euroluk bir para cezasından bahsediyoruz. Bir mahkumiyet ama sadece parasal bir ceza. Memnun değilim ama temyize gidecek olsak bile para cezası yine de iyi bir şey"

SIRADA NE VAR? Mauro Icardi'nin takımı Galatasaray, 3 Mart'ta oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanıyor.