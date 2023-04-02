Sezon sonu yaklaşırken Arjantinli süperstar hakkındaki transfer konuşmaları artıyor.

NE OLDU? ABD'nin eski kalecisi ve şu anda MLS'te Analist olarak görev yapan Shep Messing, Messi'nin MLS'e transferinin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini açıkladı.

Messing, MLS360 şovu sırasında Arjantinli süperstar hakkında konuştu ve onun, Inter Miami'ye transferinin çok yakın olduğunun altını çizdi.

BÜYÜK RESİM: Geçen yıl boyunca, MLS Direktörü Don Garber'in Dünya Kupası'nı kazanan süperstarın transferi için bazı çözümler aradığı aktarılmıştı.

Bunun üzerine Messi'nin MLS'e transfer olacağı konusundaki konuşmalar arttı.

Bu transfer yarışında, başı çeken en önemli takım ise Lionel Messi'yi en fazla isteyen kulüp olan Inter Miami...

VE DAHA FAZLASI: Arjantin ve İspanya'dan gelen haberler, Barcelona'nın ekonomik durumlarını düzene sokması halinde, Arjantinli süperstarı yeniden kadrosuna katmak istediğini gösteriyor.

Messi'nin, Barcelona'ya dönme olasılığının hala çok yüksek olduğu belirtiliyor ve bu nedenle, yıldız oyuncunun üzerindeki transfer spekülasyonları bir süre daha devam edecek.

Öte yandan Fransız kaynaklar, Paris Saint-Germain'in 7 kez Ballon d'Or kazanan süperstarı elinde tutmaya istekli olduğunu öne sürüyor.

Ancak Messi, Paris'te kalmak için herhangi bir maaş kesintisi yapmayı asla düşünmüyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, kariyerini PSG'de sürdürürken bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağını söylemek şimdilik çok zor...

Ancak kesin bir şey var ki MLS ekipleri, Arjantinli yıldızın ABD'ye transfer olmasını dört gözle bekliyor.