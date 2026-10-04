United'ın eski yıldızı: Ronaldo'ya karşı çıkamazsın, her şey onun istediği gibi gitmeli!

Cristiano Ronaldo ve Fred, Portekizli yıldızın Manchester United'daki ikinci döneminde soyunma odasını paylaştı ve Brezilyalı futbolcu, Don'un rutinini, yüksek standartlarını ve futbola yönelik eşsiz yaklaşımını yakından gözlemleme fırsatı buldu.

O dönemde Fred, futbol tarihinin en büyük figürlerinden birinin disiplinine ve kişiliğine yakından tanıklık etti. Şimdi ise Brezilyalı futbolcu o dönemi hatırlıyor ve takımda birlikte bulundukları süre boyunca kendisini diğerlerinden daha fazla etkileyen bazı yönlere dikkat çekiyor.

Fred, "Charla" podcast'ine konuk oldu ve Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı dönem hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu, özellikle Portekizli oyuncunun kişiliğini ve günlük hayattaki titiz yaklaşımını övdü ve şöyle dedi: "İyi bir insan, ama son derece disiplinli. Ona karşı çıkamazsınız; her şey onun istediği gibi yapılmalı."

Orta saha oyuncusu ayrıca Cristiano'nun profesyonelliğini ve takım arkadaşları üzerindeki etkisini de övdü ve "DAZN" kanalının aktardığına göre şöyle açıkladı: "Son derece profesyonel bir insan. Kulübe katıldığında, insanların ona bakışı değişir çünkü onun ne kadar çok çalıştığını görürler. Çok güçlü bir zihniyete sahip."

Fred'i en çok şaşırtan şeylerden biri, Cristiano'nun antrenmanlarına verdiği önemdi. Şöyle dedi: "Yaklaşık bir buçuk saat önce gelirdim ve onu zaten orada, spor salonunda bulurdum. Çıkarken onun hâlâ orada olduğunu görürdüm. Kendi kendime şöyle derdim: Tanrım, bu adam gerçekten başka bir seviyede. Kelimenin tam anlamıyla bir fenomen. Son derece profesyonel."

Fred, Portekizli yıldızın en basit günlük durumlarda bile titiz standartlarını ve her ayrıntıya ne kadar önem verdiğini yansıtan bir anıyı hatırladı ve şöyle dedi: "Kendi suyunu getirirdi ve bunun Himalayalar'dan geldiğini söylerdi. İçecek sokmasına izin vermiyorlardı, o da çok sinirleniyordu. Sonunda da suyu dökmek zorunda kalıyordu."

Bu durumların ötesinde, Fred ayrıca Cristiano'ya duyduğu hayranlığın yalnızca profesyonelliğiyle sınırlı olmadığını, Brezilyalı futbolcunun onu hâlâ bir maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olarak gördüğünü de açıkladı.

Açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Oynadığında bir canavar gibidir. İster beğenin ister beğenmeyin, yaşının ilerlemesinin onu etkilediği doğru, ama olağanüstü bir yeteneğe sahip. Topu şut çekmek için eline aldığında asla tereddüt etmeyen oyunculardan biri. Mükemmel bir oyuncu, gerçek bir fenomen."

Fred'in açıklamaları, Cristiano Ronaldo'nun mevcut krizinin gölgesinde geldi; Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı kazanılan maçta (2-1) yedek kulübesinde oturmasının ardından teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Portekiz Milli Takımı kampını terk etmişti.



