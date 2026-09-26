Manchester City ile ilgili finansal fair play davasında beklenen karar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

The Athletic gazetesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, Manchester City, Premier Lig'in kendisine yönelttiği 115 ihlalden 114'ünden suçlu bulundu.

Kulübün itirazda bulunmasının beklendiği ortamda henüz herhangi bir ceza verilmezken, Manchester United efsanesi David de Gea da bu davaya tepki gösterenler listesine katıldı.

2013 yılında Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanan De Gea'nın, X platformu üzerinden büyük ölçüde muğlak bir yorum paylaştığını Foot Mercato sitesi aktardı.

İspanyol kaleci, yorumuyla Manchester City'nin son yıllarda kazandığı kupalara işaret ederken, Premier Lig'deki kişisel karnesine de dolaylı bir gönderme yapmış gibi görünüyordu.

De Gea şöyle yazdı: "Peki, bu konuyu konuşalım. Kaç Premier Lig kupası kazandın?".

Bu açıklama, davada verilen kararın olası yansımalarının İngiltere'deki turnuva içinde tartışma yaratmaya başladığı bir dönemde geldi.

Gazeteci David Ornstein'a göre, özellikle bir dizi Premier Lig kulübü, Manchester City'ye karşı yasal işlem başlatmayı ve tazminat talep etmeyi değerlendiriyor.