Manchester United, yaz transfer döneminde yeni transferler yapmak için hamlelerini sürdürüyor; ancak Premier Lig'in en dikkat çekici yeteneklerinden biriyle orta sahasını güçlendirme çabası yüksek mali taleplere takıldı ve bu durum kulüp yönetimini transfere yönelik tutumunu yeniden değerlendirmeye zorladı.

Manchester United, Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'ı kadrosuna katma yarışından çekilme kararı aldı. Bu karar, kulübün yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılığına onay vermek için belirlediği mali taleplere yanıt vermeyi reddetmesinin ardından geldi.

İngiliz Mirror gazetesine göre Bournemouth, 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu göndermek için yaklaşık 70 milyon sterlin talep ediyor. Bu, Manchester United yönetiminin fazla bulduğu bir meblağ.

Raporda ayrıca, Manchester United yetkililerinin Scott'a yalnızca yaklaşık 40 milyon sterlin değer biçtiği belirtildi. Bu durum kulübü şimdilik transferden vazgeçmeye itti.

Oyuncu, başta Arsenal olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün ilgisini çekiyor. Scott da iki kulübün anlaşmaya varması halinde Emirates Stadyumu'na taşınmaya hazır olduğunu gösterdi.

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Ancak rapor, Arsenal'in orta sahasını güçlendirmek için önceliğinin başında Newcastle United oyuncusu Brezilyalı Bruno Guimaraes'i koyduğunu, bunun da Scott'ı kadroya katma ihtimalini azalttığını belirtti; özellikle Londra kulübünün bu yaz aynı mevkiye birden fazla oyuncu için büyük meblağlar harcamayı planlamaması bunda etkili.

Rapor ayrıca, orta saha mevkilerindeki güçlü rekabet göz önüne alındığında, Scott'ın Arsenal'de düzenli forma şansı bulmasına ilişkin çekinceleri olduğuna dikkat çekti.

Bournemouth ise tutumundan taviz vermiyor; en dikkat çekici oyuncularından birini belirlediği fiyatın altında satmak istemiyor ve mümkün olan en yüksek mali getiriyi elde etmeyi hedefliyor. Bu da Alex Scott'ın bu yazki transferini, mali taleplerine yaklaşan bir teklif gelene kadar askıda bırakıyor.

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