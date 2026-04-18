Union Berlin, kadın antrenöre yönelik saldırının ardından öfkeli: ‘Kapa çeneni!’

Union Berlin, popüler hesap The Touchline'ın dikkat çeken ve şu anda silinmiş bir paylaşımının ardından Cumartesi günü X'te benzeri görülmemiş bir sertlikle tepki gösterdi. Kulüp, ilk maçına çıkan teknik direktör Marie-Louise Eta'ya yönelik saldırıyı görmezden gelmeyeceğini belirtti ve kamuoyu önünde sert bir şekilde karşılık verdi.

Olay, Cumartesi günü Wolfsburg'un Eta'nın teknik direktör olarak ilk maçına çıktığı Union karşısında 0-2 öne geçmesinin ardından yaşandı. Maçları canlı olarak aktaran ve yaklaşık bir buçuk milyon takipçisi olan tanınmış bir X influencer'ı olan The Touchline, coşkulu bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede büyük harflerle şunlar yazıyordu: “2-0 Wolfsburg! Gol Dzenan Pejcinovic! Marie-Louise Eta, Union Berlin'in teknik direktörü olarak korkunç bir ilk maç yaşıyor!”

Bu sözler, resmi hesabı üzerinden dikkat çekici bir tepki veren Union Berlin'in hiç hoşuna gitmedi. Mesajda "Sincerely, shut the f*** up" yazıyordu. Serbest çevirisiyle: "Saygısızlık etmek istemem ama, çeneni kapat."

Kulübün tepkisi anında yayıldı. Gönderinin altında bir tartışma başladı ve bir kullanıcı şöyle önerdi: “Onu alıntılayabilirdiniz, bu çok dikkat çekerdi!” Union Berlin buna sert bir şekilde yanıt verdi: “Bu ezik herifi X sayfamızda istemiyorum.”

Tüm bu kargaşanın ardından The Touchline, orijinal gönderiyi kaldırmaya karar verdi.

Spor açısından Union Berlin, kendi stadyumu An der Alten Försterei'de zorlu bir öğleden sonra geçirdi. Wolfsburg maça güçlü başladı ve 11. dakikada Patrick Wimmer'in güzel bir vuruşuyla öne geçti. Union, devreye kadar gerçekten tehlikeli olamadı.

İkinci yarıda Wolfsburg, Christian Eriksen'in muhteşem bir uzun pasıyla Pejcinovic'i bulması ve onun soğukkanlılıkla golü atmasıyla farkı ikiye çıkardı. Union Berlin pes etmedi ve Andrej Ilic'in kafa vuruşuyla direğe çarptı. Oliver Burke'ün 1-2'yi yapmasıyla gerilim yeniden tırmandı, ancak bu, teknik direktör Eta'nın ilk maçını kurtarmaya yetmedi.







