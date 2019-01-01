Unai Emery'ye sert Mesut Özil eleştirisi

Emery'nin gözüne giremeyen Mesut Özil'in Arsenal'de mutlaka ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünenler de var.

Mesut Özil, için lüks bir oyuncu ve buna rağmen Unai Emery onu takımda istemiyor.

Bu sözler Sky Sports yorumcusu Paul Merson'a ait.

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2018-19 sezonu başında Arsene Wenger'in yerine takımın başına geldiğinden bu yana Mesut Özil'le yıldızı bir türlü barışmayan Emery, Türk asıllı Alman futbolcuyu bu sezon sadece iki resmi maçta sahaya sürdü.

Daily Star'a konuşan Merson, "Mesut Özil önümüzdeki maçlarda 11'de oynamalı. ve bu kadar kötü durumdayken Arsenal bu fırsatı kullanmalı. Bu önemli haftalarda Mesut'u oynatmak şart. Lüks bir oyuncu. Emery belli ki topsuz oyunda kötü olduğu için onu oynatmıyor ama yetenek açısından takımın en iyisi o." sözlerini kullandı.

Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Sheffield United deplasmanına konuk olacak.