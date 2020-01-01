Umut Nayir'den sevindirici haber

Beşiktaşlı golcü, son testinin negatif çıktığının müjdesini verdi.

Beşiktaşlı Umut Nayir testi pozitif çıktığı için takımının son 4 mücadelesinde forma giyememişti. 27 yaşındaki golcü son testinin negatif çıktığını duyurdu.

Twitter'da açıklama yapan Umut, "24 Haziran günü pozitif sonuçlanan testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler."

"TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım."

Daha fazla takım

"Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten" ifadelerini kullandı.