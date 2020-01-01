Umut Nayir: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim

Hajduk Split ile anlaşmaya varan ve sağlık kontrolünden geçmek için Hırvatistan'a giden Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında konuşan Umut Nayir, "Karışık duygular içerisindeyim. Yurt dışında oynama hedefim vardı. Bilmediğim bir yere gideceğim için biraz korku da var içimde ama genel anlamda güzel hissediyorum. Açıkçası yaşananları kabullenmek zor oldu. Rio Ave maçında kadroda yoktum. Sonraki maçta da kadroya alınmadım. Sonra yönetimden Cenk Bey aradı. Hocanın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmediğimi ve takım bulana kadar A takımdan ayrı çalışacağımı söyledi. Futbolun içinde bunlar var. Gelen hocalar, yönetimler oyuncuları gönderebiliyor veya başka tercihlerde bulunabiliyorlar. Bütün tercihlere saygım var ama gerek saha içinde gerekse saha dışında verdiğim emeklerim ve katkılarımla en azından düştüğüm bu kadro dışı durumunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Eleştirildiğim kısımlar olmuştur ama asla yanlış yaptığımı düşünmüyorum" diye konuştu.

"Kaos yaratmak amacında değilim"

27 yaşındaki forvet oyuncusu,"Futbolda o kadar çok şey gördüm ki artık şaşırmıyorum bu durumlara. Bu karara saygı duyup, önüme bakmam gerekiyor. Belki kariyerim açısından olumlu bir gelişme de olmuştur. Avrupa maceramın başlamasına vesiledir. Kötü şeylere de iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Üzüldüm, kırıldım ama bu süreç geride kaldı. Biraz duygusallık var elbette. Sezona başlarken bir şeyler hedefliyorsunuz. Tırnaklarımla kazıyarak buraya kadar geldim. Devam etmek istiyordum ama süreç böyle gelişti. Daha fazla konuşup gündemi meşgul etme taraftarı değilim. Takım zaten zor bir dönemden geçiyor. Benim de kaos yaratma çabam olmasını istemiyorum. Artık Avrupa kariyerime odaklanacağım. Ülkemi ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerini bundan sonra Avrupa'da sürdürmek istediğini söyleyen Umut Nayir, "Kiralık olarak gitmenin dönüşü olabilir veya olmayabilir. Ama benim hedefim orada kalmak. Kariyerimi yeniden inşa etmek istiyorum. Hajduk Split bu transfer için başından beri çok istekliydi. Projelerinden ve planlarından bahsettiler. Başka takımlardan da teklifler vardı ama Hajduk Split’i tercih ettim" dedi.