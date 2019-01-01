Umut Meraş, Lorient maçının adamı seçildi
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Sezon başında Bursaspor'dan Le Havre'a transfer olan Umut Meraş, sergilediği performansla alkış toplamaya devam ediyor.
Umut, Ligue 2'nin 11. haftasında oynanan Le Havre - Lorient maçındaki performansıyla dikkat çekti. 2-2 sona eren karşılaşmada takımının attığı gollerin asistlerine imza atan Umut, alınan bir puanda başrol oynarken, aynı zamanda maçın oyuncusu olmayı başardı.
Euro 2020 Elemeleri'nde de başarılı maçlar çıkaran Umut, Arnavutluk ve Fransa maçlarında 90 dakika görev almıştı.