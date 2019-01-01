Umut Meraş: Beşiktaş'la anlaşmıştım

Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Fransa'ya transfer olmadan önce Beşiktaş'la anlaştığını itiraf etti.

'da Ligue 2'de forma giyen Umut Meraş, transfer sürecini, Fransa'daki hayatını ve A Milli Takım'daki başarısını anlattı.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'a konuşan Umut Meraş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

" 'daki başkan değişikliği kaderimi etkiledi. Ali Ay beni bırakmıştı ve Beşiktaş’la anlaşmıştım. Yeni başkan Mesut Mestan gelince bonservis istediler ve Beşiktaş transferim gerçekleşmedi. ve 'ın da ilgisi oldu. Ancak benzer sebeplerle transferim gerçekleşmedi. Ben de bunu bir fırsat olarak görüp, Avrupa’da oynama hayalimi gerçekleştirdim. Le Havre transferimin uzun ve doğru bir yolun başlangıcı olduğunu düşünüyorum."

'Ligue 2 Süper Lig'e eşdeğer'

"Le Havre dışarıdan 2. Lig kulübü gibi görünüyor. Buradaki deneyimlerime de dayanarak rahatlıkla Fransa Ligue 2’nin Süper Lig kulüpleriyle eşdeğer olduğunu söyleyebilirim. Fransa birçok konuda başarılı bir ülke. Futbol da onlardan biri. Kendimi geliştirmek için buraya gelmem gerekiyordu. Farklı bir dil, farklı bir yaşam tarzı, farklı bir futbol anlayışı var. O yüzden Le Havre tercihini yaptım ve bu tercihim bana tahmin ettiğimden çok daha fazlasını kazandırdı."

'Paul Le Guen kendi arabasını bile veriyor'

"İlk transfer olduğumda beni kulüpte Paul Le Guen karşıladı. O gün çok iyi bir insan olduğunu anladım. Bursaspor'da onunla çalışmamıştım. İlk kez burada çalıştım. Hayatımda gördüğüm en iyi hocalardan biri hem saha içi hem de saha dışı. Saha dışı insanlığı sizi hayret ettirecek seviyede diyebilirim. Kendi arabasını veriyor. Bir şeyini istiyorsunuz hemen veriyor. Sana yardımcı olabilmek için her şeyi yapıyor. Saha içinde de çok iyi."

'O formayı giydiğinizde içinizden başka bir şey çıkıyor'

"Milli takımdaki başarının sırrı arkadaşlık diyebilirim. Çünkü arkadaşlık seviyesi çok üst düzey. Bir de o formayı giydiğinizde içinizden başka bir şey çıkıyor. Türkler olarak duygularımızı farklı yaşayan insanlarız. O Milli formayı giydiğinizde içinizden adeta bir canavar çıkıyor! Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse kendimi ön plana atayım derdinde değil. Yakaladığımız bu başarıyı gruplarda da göstereceğimize inanıyorum."