Umut Güner: Orhan Ak hamlesi bardağı taşırdı

Siyah beyazlıların, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul’da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletti.

Beşiktaş'ta üç kez üst üste başkanlığa seçilen Fikret Orman'ın listesinde yer alan Umut Güner, yönetime istifasını sundu.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuşan Güner, "Evet, yönetimden ayrıldım. Görev sürem içerisinde hiçbir menajer ile ilişkimin olmadığını çok net bir biçimde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Umut Güner, görevden ayrılmasının nedeni olarak da siyah beyazlılardaki görev dağılımından memnun olmadığını belirtti:

"Ön görüşmeleri ben yapardım, geri kalan kısmı ise başkan Fikret Orman hallederdi. Herkes transfer konularında Ahmet Bulut üstünden yürüyor. Ama unutulmamalı ki SEG adlı menacerlik şirketi 10 oyuncu aldı. Bu durumu kimse konuşmayı tercih bile etmedi. Serdar Adalı ile kişisel bir problemim olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Benim tek sıkıntım kulübün yönetimindeki anlayıştan ibaretti. Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı. Bu gelişmelerin sonucunda da ayrılma kararı aldım."