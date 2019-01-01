Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'da

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrılan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı.

'dan ayrılan Umut Bulut'un yeni adresi belli oldu. Tecrübeli golcü, 'a 1.5 yıllık imza attı.

Yeni takımı ile idmanlara başlayacak olan Umut Bulut, ocak ayından itibaren forma giyebilecek.

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Bu sezon 11 resmi maçta forma giyen 36 yaşındaki oyuncu rakip ağları 3 kez havalandırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun"