Umut Bozok, Lorient'e gidiyor!

Ligue 1 ekiplerinden Nimes'te forma giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Umut Bozok, Ligue 2'ye geri dönüyor.

Fransız basını, Ligue 2 ekiplerinden Lorient 'in, 'te top koşturan 22 yaşındaki santrfor Umut Bozok ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İlk olarak Le 10 Sport'ta çıkan habere göre Lorient'in yeni teknik direktörü Chtistophe Pelissier, Bozok'u transfere ikna etti.

Sonrasında Ouest-France gazetesi, Lorient ile Bozok'un 4 milyon euro'ya anlaşma sağladığını ve 4 yıllık kontrat imzalayacaklarını duyurdu.

U17, U18 ve U21 takımlarında forma giyen Bozok, 2018-19 sezonunda Nimes formasıyla 25 lig maçına çıkıp 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.