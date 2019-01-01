Umut Bozok Lorient'da

Ümit milli futbolcu Umut Bozok, Fransız kulübü Lorient ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi ( ) ekibi ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.