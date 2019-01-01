Galatasaray

Umut Bozok: Galatasaray formasını giymek isterim

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Ligue 2 ekibi Lorient’in formasını giyen Umut Bozok en büyük hayalinin Galatasaray’da oynamak olduğunu söyledi.

Ouest France’a konuşan Umut Bozok gerçek bir Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.

Fransa doğumlu 23 yaşındaki forvet, “Benim dedem buraya inşaat işçisi olarak gelmiş. Peşinden de babam gelmiş. Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray sevdasını bana da bulaştırdı. Çok küçük yaşlarda bile Galatasaray forması koleksiyonum vardı. En büyük hayalim bir gün o formayla İstanbul’da Fenerbahçe derbisine çıkmak” dedi.

Futbola Metz altyapısında başlayan Umut Bozok, Nimes formasıyla yıldızlaştıktan sonra 4 milyon euro bedelle Lorient’e transfer olmuştu.

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Umut Bozok daha önce Türkiye U17, U18 ve U21 takımlarının formasını giyse de henüz A Milli Takım’a davet edilmedi.

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