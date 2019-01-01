Umut Bozok: Galatasaray formasını giymek isterim

Ligue 2 ekibi Lorient’in formasını giyen Umut Bozok en büyük hayalinin Galatasaray’da oynamak olduğunu söyledi.

Ouest France’a konuşan Umut Bozok gerçek bir taraftarı olduğunu açıkladı.

doğumlu 23 yaşındaki forvet, “Benim dedem buraya inşaat işçisi olarak gelmiş. Peşinden de babam gelmiş. Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray sevdasını bana da bulaştırdı. Çok küçük yaşlarda bile Galatasaray forması koleksiyonum vardı. En büyük hayalim bir gün o formayla İstanbul’da derbisine çıkmak” dedi.

Futbola Metz altyapısında başlayan Umut Bozok, formasıyla yıldızlaştıktan sonra 4 milyon euro bedelle Lorient’e transfer olmuştu.

Umut Bozok daha önce U17, U18 ve U21 takımlarının formasını giyse de henüz A Milli Takım’a davet edilmedi.