Fink, Siyah-Sarılılar'ın yeni transferini Belçika Birinci Ligi ekibi KRC Genk'te birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor. Eski Alman milli oyuncu, Haziran 2024'ten Aralık 2025'e kadar burada teknik direktör olarak kulübede görev yaptı, Karetsas ise kulübün altyapısından yetişti.

"O küçük bir sihir faresi, çok yaratıcı bir orta saha oyuncusu ve müthiş driplinglere sahip. Dortmund gibi topa sahip olan bir takımda bununla çok şey başarabilir, bu çok iyi uyuyor. Özgürlüğünü aldığında gerçekten büyük keyif verebilir", diyerek Fink, BVB'nin yeni transferini değerlendirdi.

Bununla birlikte Yunan oyuncunun henüz sadece 18 yaşında olması nedeniyle gelişiminin sonuna çok uzak olduğu belirtildi. "Daha iyi olabilir ve olmalı, daha çok şey öğrenmeli", sözleriyle eski öğrencisini analiz eden Fink, şöyle devam etti: "Örneğin risk yönetimi konusunda. Ne zaman oynamalıyım, ne zaman topu tutmalıyım? Ne zaman kontra atağa çıkmalı ve driplinge gitmeliyim?"

Fink'e göre Karetsas bu konularda "daha fazla tecrübeye" ihtiyaç duyuyor. "18 yaşında buna zaten sahip olamaz. Bu, maç pratiğiyle birlikte otomatik olarak gelecektir" diyen Fink, 18 yaşındaki oyuncunun sadece "sabırlı olması gerektiğini" vurguladı. "Her şeyi zaten yapabildiğini ve bildiğini düşünmemeli."

Çünkü Dortmund'daki beklenti düzeyinin Genk'tekinden farklı olacağı ifade edildi. Bu noktada Fink, hücum oyuncusunun üzerinde oluşabilecek fazla baskıya karşı uyardı. "Bonservis bedeli nedeniyle beklenti yüksek. Umarım bu bir soruna dönüşmez. Özellikle de onun ya da kulübün işleri zaman zaman iyi gitmezse."

Getty Images

Konstantinos Karetsas, BVB'nin Arsenal ile oynadığı hazırlık maçında gol attı

BVB Yunanistan Milli Takımı formasını 10 kez giyen oyuncunun transferini yaklaşık iki hafta önce resmen tamamlamıştı. Karetsas, Dortmund'da 2031'e kadar sözleşme imzalarken, bunun karşılığında Belçika'ya yaklaşık 32 milyon euro ödendi.

Böylece 18 yaşındaki oyuncu, 2016 yazında 35 milyon euro karşılığında Stade Rennes'ten Westfalya ekibine katılan Ousmane Dembele'den biraz daha ucuza mal oldu ve Dortmund tarihinin en pahalı transferinin gerisinde kaldı.

Yunan oyuncu, ilk maçında doğrudan ikna etmeyi başardı. Geçen hafta FC Arsenal'e karşı oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik galibiyete doğrudan bir golle katkı sağladı.

Joane Gadou, Kaua Prates ve Justin Lerma'nın ardından toplam yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Karetsas, bu yaz BVB'nin dördüncü yeni takviyesi oldu. Ancak Borussia'nın transfer faaliyetleri henüz tamamlanmış değil. Karetsas'ın vatandaşı Giannis Konstantelias ile PSV Eindhoven'dan Joey Veerman da Siyah-Sarılılar'a transfer olmaya çok yakın.