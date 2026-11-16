Uluslararası ara dönemiyle birlikte Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kendini endişe ve tetikte bekleyiş içinde buluyor ve bunun için tamamen haklı sebepleri var. Mesele sadece sakatlıklarla ilgili değil, aynı zamanda Brezilya Futbol Federasyonu'nun tutumu gibi anlaşılması güç davranışlarla da ilgili.

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Öte yandan Sport gazetesi, Barcelona'yı yıl sonuna kadar karmaşık bir maç takviminin beklediğini, özellikle de Spotify Camp Nou sahasında Villarreal, Atletico Madrid ve Manchester City ile diğer rakiplere karşı karşıya kalacağını aktardı.

Alman teknik adam, uluslararası ara dönemlerinin planları ve programı üzerinde yarattığı sorunların artık gayet iyi farkında.

Cubarsi tetkiklerden geçmeyi bekliyor

Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya-İngiltere maçının iki devresi arasındaki arada takımın performansını canlandırmak için değişiklik yapmaya ihtiyaç duysa ve Pedri ile Fermin'i oyuna sokarak bunu yapsa da, Pau Cubarsi gibi son derece önemli bir oyuncunun soyunma odasında kalması şaşkınlık yarattı.

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Bunun teknik bir karar olmadığı açık. Nitekim İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörünün kendisi, maçın ardından Barcelona oyuncusunun kasında rahatsızlık hissettiğini açıkladı.

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Daha net ifade etmek gerekirse rahatsızlık uyluk bölgesindeydi ve bu, muhtemelen Harry Kane lehine penaltının verildiği pozisyon gibi, ilk yarının sonundan önce bedensel bir efor sarf edilmesinin ardından meydana geldi.

Oyuncu, gerçekten bir sakatlık yaşayıp yaşamadığını belirlemek ve ayrıca bunun ciddiyetini öğrenmek için, bugün pazartesi Barcelona'da, Katalan kulübünün sağlık ekibi gözetiminde tıbbi tetkiklerden geçmeyi bekliyor.

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Cubarsi, teknik direktör Hansi Flick için vazgeçilmez, asli bir oyuncu olmasının yanı sıra Gerard Martin ile birlikte sakatlanmayan tek defans oyuncusu konumunda.

De Jong'un Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarılması

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Bugün pazartesi, Barcelona'ya dönüşünün ardından tıbbi tetkiklerden geçecek bir başka oyuncu daha var: Frenkie de Jong.

İspanya mevcut uluslararası ara dönemindeki katılımını tamamlamışken, başkent Berlin'de Almanya ile kritik bir maça hazırlanan Hollanda Milli Takımı için durum farklı.

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Saatler süren belirsizliğin ardından Hollanda Milli Takımı, sırt bölgesinde bazı ağrılar yaşaması nedeniyle, kulübün sağlık ekibi tarafından muayene edilmesi için Barcelonalı orta saha oyuncusunu kadrosundan çıkarmaya karar verdi.

Cubarsi'nin durumuna benzer şekilde, öngörüler meselenin ciddi görünmediğine işaret etse de sorunun niteliğini belirleyecek olan tıbbi tetkikler.

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Frenkie'nin durumu, büyük ölçüde temkin ve ihtiyat gerektiriyor; özellikle de kendisini bu sezon ilk maçlarını oynamaktan alıkoyan ve geçtiğimiz 25 Ekim'deki El Clasico maçına kadar süren sorunlar göz önüne alındığında. O dönemde, yine ülkesinin milli takımındayken dizinde bir sorun yaşıyordu.

Raphinha'nın oynayamamasına rağmen Brezilya ile kalması

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Neyse ki bu durum bir sakatlıkla ilgili değil, ancak Raphinha uluslararası maçlar için Brezilya Milli Takımı'na katıldığında işler bir türlü yolunda gitmiyor.

Barcelona kaptanı, basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'na olan bağlılığını savunmak zorunda kalıp neredeyse ağlama krizine girdikten, ardından Brezilya'nın 3-2 kaybettiği Japonya ile oynanan hazırlık maçının sonunda kendisi oyundan çıkarıldığı için sahayı terk etmiş olmasına rağmen kırmızı kart gördükten sonra, Brezilya Futbol Federasyonu oyuncunun kulübüne dönmesine izin vermeyi reddetti.

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Raphinha, yarın salı günü Singapur'da oynanması planlanan maçta ceza nedeniyle forma giyemeyecek ve bu bir hazırlık maçı olmasına rağmen, takımın içinden geçtiği karmaşık durum sebebiyle Brezilya Milli Takımı ile kaldı. Zira Carlo Ancelotti şu ana dek herkesi ikna edebilmiş değil, ayrıca Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı soyunma odasında büyük bir nüfuza sahip.

Bu durum, Hansi Flick'in oyuncusu Raphinha'nın hizmetlerine erken dönemde yeniden kavuşamamasına yol açacak; bu da Barcelona teknik direktörünü, umduğu tarihten önce ondan yararlanmaktan mahrum bırakacak.