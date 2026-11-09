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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Uluslararası ara başlarken: Manchester United, Carrick'in geleceğiyle ilgili kararını verdi

M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
M. Carrick
İngiltere

Son derece karmaşık bir durum

Bir basın raporuna göre, Manchester United, sonuçların düşüşe geçmesiyle birlikte A takımın teknik direktörü Michael Carrick'in geleceğine dair kararını verdi.

Michael Carrick yönetiminde geçen sezon Premier Lig'de üçüncü sırayı elde eden Manchester United, İngiliz futbolunun zirvesine kalıcı olarak geri dönmenin eşiğinde olduğunu düşünüyordu; ancak bu, bu sezon gerçekleşmedi. Premier Lig'de on maçın ardından Manchester United yalnızca bir maç kazanabildi ve şampiyonanın sıralamasında on sekizinci sırada yer alıyor.

Düşme bölgesinde yer alan Manchester United, düşme bölgesinin dışındaki ilk takım olan Coventry'nin yalnızca bir puan gerisinde.

Son derece karmaşık bir durum, teknik direktör Michael Carrick'in geleceğini haftalarca belirsiz hâle getirdi.

Gelecek maçlar
AVL

AVL

Premier Lig

21 Kas 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier Lig

22 Kas 2026

MUN

MUN

Dün Pazar günü Manchester United, Aston Villa karşısında önce iki farklı, ardından 4-2 geriye düşmüştü; ancak uzatma dakikalarında attığı iki golle 4-4'lük beraberliği kopardı.

Carrick Manchester United'da kalıyor

Yerel basının beğenisini kazanmayan yeni ve tartışmalı bir senaryo. "Daily Mail" gazetesi, takıma ve teknik direktörüne sert bir şekilde yüklenerek şunları söyledi: "Sonuçlar Manchester United'ı ve Carrick felaketini kurtarmayacak. Manchester'ın gerçek bir futbol takımı yok; sadece bir grup adrenalin bağımlısı var. Zaman geçtikçe bu yeterli olmayacak."

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Carrick'in oyuncuları o kadar yetenekten yoksun ki teknik direktörlerini daha uzun süre koruyamayacaklar; yetersiz görünüyorlar."

Yine de, dün yaşananların Manchester United teknik direktörüne görevinde kalma fırsatı verdiği anlaşılıyor; nitekim istifa etmeyeceğini açıkladı: "Bu olmayacak. Yeterli sayıda galibiyet alamadık; ancak çalışmaya devam etmeyi, performansı iyileştirmeyi ve galibiyete ulaşmayı bekliyorum."

 Bazı İngiliz medya organlarına göre, kulüp yönetimi Carrick'i görevden almak istiyormuş gibi görünmüyor.

 Milli ara teknik direktör değişikliği için ideal bir fırsat olarak görülse de, "Mirror" ve "Manchester Evening News" gazetelerinin aktardığına göre, hâkim eğilim süreklilikten yana gibi görünüyor.

 Şu an için Carrington'da sükûnet hâkim; Manchester United yönetim kurulunun fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini ise göreceğiz.

 

 

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