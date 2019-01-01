Uluslararası Af Örgütü'nden Mesut Özil'e destek

William Lee, Özil'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermesine destek verdi.

Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu "Mesut Özil gibi daha çok insana" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil'in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, "Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil'in bu tepkisi üzerine, Arsenal- maçını yayından kaldırmıştı.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltılarının durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.