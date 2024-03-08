Ülke puanına en yüksek katkıyı hangi takım yaptı?

Ülke puanına katkı sağlayan külüpler sıralaması güncellendi, peki en çok katkıyı hangi takım sağladı?

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendi

Ülke puanına katkı sağlayan kulüpler sıralaması güncellendi

Zirvede Fenerbahçe var

NE OLDU? Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Belçikalı rakibi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti ve ülke puanına katkısını sürdürdü. Böylece Türkiye, sıralamada 9. basamaktaki yerini korudu.

BÜYÜK RESİM: Ülke puanına en fazla katkıyı, 10.100 puanla Fenerbahçe yaptı. İkinci sıradaki Galatasaray, 9.375 puanla katkı verirken üçüncü sıradaki Başakşehir ise 6.800 puanla katkı verdi. Dördüncü sırada ise 3.750 puanla Beşiktaş var, siyah-beyazlıları 3.500 puanla Sivasspor takip ediyor.

DAHA FAZLASI: Trabzonspor, 2.600 puanla sıralamaya katkı verirken Adana Demirspor, 0.875 puanla yedinci sırada yer alıyor. Konyaspor 0.500 puanla, Yeni Malatyaspor 0.500 puanla ve Alanyaspor 0.100 puanla katkı veriyor.

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SIRADA NE VAR? Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için 14 Mart'ta Union Saint-Gilloise ile rövanşta karşı karşıya gelecek.