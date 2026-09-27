Real Madrid yeniden sakatlıklarla boğuşuyor. Sezonun bu döneminde sahalardan uzak kalan oyuncu sayısı, geçen yılkiyle aynı; Kraliyet kulübünün kadrosundan 6 oyuncu şu anda tedavi görüyor.

Rekabet gücünü yeniden kazanmak isteyen Real Madrid'in hedeflerinden biri sakatlıkları azaltmaktı. İspanyol "Marca" gazetesine göre, geçen sezon takımda biriken 60 sakatlık nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan kulüpte, fiziksel sorunlar bir gerginlik kaynağı oluşturmuştu.

Sakatlıklardan yalnızca Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz ve Fran Garcia kurtulabildi; geri kalanlar ise değişen ölçülerde sahalardan uzak kaldı. Yedi oyuncunun sakatlandığı dört ayla geçen sezon adeta bir yokluk sezonu oldu; bu sayı kasım ayında 11 oyuncuya ulaşarak zirveye çıktı.

Ancak kriz bir türlü bitmiyor gibi görünüyor; milli maç arası dönemi zararlı oldu ve teknik direktör Jose Mourinho şu anda altı oyuncunun yokluğuyla karşı karşıya: Rodrygo, Militao, Mendy, Mbappe, Valverde ve Konate.

Toplamda Real Madrid'de bu sezon şimdiye kadar 9 sakatlık birikti; bu, geçen yılın aynı döneminde yaşanan sakatlık sayısıyla aynı. Böylece Real Madrid'in içindeki sakatlık krizi bir türlü sona ermiyor.

Hatırlatmak gerekir ki Mourinho, ilk beş maçta her karşılaşmayı yedi oyuncunun eksikliğiyle oynamak zorunda kalmıştı.

Real Madrid, bir haftalık aranın ardından yarın pazartesi günü antrenmanlara dönüyor ve milli takım oyuncularının dönüşüne kadar zorlu bir durumla karşı karşıya.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Mourinho'nun elinde ilk takımdan yalnızca altı oyuncu bulunacak: Courtois, Lunin, Carreras, Rüdiger, Asensio ve Tchouameni.

Mevcut oyuncu listesinde ise hiçbir forvet yer almıyor. Geri kalanlardan altısı sakat, 14'ü ise milli takımlarında; bunların arasında dün Real Madrid Castilla ile forma giydikten sonra İspanya 20 Yaş Altı takımına katılan Thiago Pitarch de bulunuyor.

Lanetli bir ara

Bu nedenle Mourinho, bu dönemde takımın performansını iyileştirmek veya belirli yönleri üzerinde çalışmak için pek bir şey yapamıyor. Teknik direktör basitçe elindeki mevcut oyuncuları aktif tutmaya ve gelecek antrenmanları tamamlamak için genç takım oyuncularını onlarla birlikte sahaya sürmeye odaklanacak.

Buna ek olarak, Konate'nin ve özellikle Mbappe'nin sakatlandığı bir aradan sonra "FIFA virüsü"nün oyuncularını daha fazla etkilememesini umuyor. Tüm bunlar, milli maç arası öncesindeki derbi maçında Valverde'nin sakatlanmasının ardından geliyor.

Son üç fiziksel sorunun çok ciddi görünmediği doğru; nitekim üç oyuncunun hiçbiri (Valverde, Mbappe ve Konate) 10 Ekim'deki Villarreal maçından çıkarılmadı.

Militao'nun dönüşü

Ayrıca tedavi odasından güzel haberler geliyor gibi görünüyor; Militao'nun Kraliyet takımıyla antrenmanlara dönmesi muhtemel. Brezilyalı oyuncu, yarından itibaren takıma kısmen katılmaya başlayabilir.

Marca gazetesinin belirttiğine göre, savunmanın merkez oyuncusu geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı ciddi tendon sakatlığını tedavi etmek için kendisini ameliyat eden doktoru yakın zamanda ziyaret etti. Doktor, tam iyileşmeye doğru son bir adım olarak takımla antrenmanlara dönmesi için ona yeşil ışık yaktı. Dönüşü artık takım arkadaşlarıyla yaptığı antrenmanlardaki ilerlemesine ve fiziksel formunun zirvesine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu süreye bağlı olacak; ancak dönüşünün ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor.



