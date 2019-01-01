Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansıyla birlikte talipleri de artıyor.

'un bir süredir takip ettiği Uğurcan Çakır için birçok Avrupa takımı devreye girdi.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre 'da gösterdiği performansla Uğurcan Çakır'ı Alman ve İtalyan ekiplerinin izlediği öğrenildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında üç net gol pozisyonunu engelleyen 23 yaşındaki kaleci, takımının galibiyetinde etkin rol aldı ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Uğurcan, bu sezon bordo mavili forma altında 13 maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ön plana çıkıyor.