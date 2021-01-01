Uğurcan Çakır'dan Francesco Farioli'ye övgü

Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır, Fatih Karagümrük'ün oyun anlayışını değerlendirdi.

Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek ligde beş maç sonra galibiyetle tanıştı.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır neler söyledi?

A Milli Takımı'n kalesini de koruyan başarılı oyuncu Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli'nin takımına oynattığı taktik hakkında konuştu.

"Karagümrük'ün gerçekten çok iyi bir antrenörü var. Farioli geldikten sonra geriden oyun kurmaya çalışıyorlar. Bunu da kısa zamanda çok iyi uygulamayı başardılar.

"Birçok genç oyuncuyu da oynatıyorlar. Onları tebrik etmek istiyorum."

Franceco Farioli kimdir?

Sezona Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Francesco Farioli, Mart ayında Şenol Can'ın ardından Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilmişti.

İtalyan çalıştırıcı 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'nın Firenze kentinde dünyaya geldi. Futbolcu olmak istemesine rağmen genç yaşlarda antrenörlüğe başladı. İtalya'da alt liglerde kaleci antrenörlüğü yaparken 2015 yılında Katar'daki Aspire Akademi'de çalışmaya başladı.

Katar'da gelişim kaydeden genç antrenörün bir sonraki durağı ise Benevento oldu. İtalyan ekibinde Roberto De Zerbi'nin yardımcılarından biri olarak kaleci antrenörlüğüne devam etti.

Roberto De Zerbi, Benevento'dan ayrılarak Sassuolo'nun başına geçerken Farioli'yi de yanında götürdü. İki yıl da Sassuolo'da çalışan 31 yaşındaki teknik adam sezon başında Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığına getirilmişti.

31 yaşındaki teknik adam ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük de yaşayacak.