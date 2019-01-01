Uğurcan Çakır'dan 2008'den bu yana bir ilk

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada asist yapan Uğurcan Çakır, 2008'den sonra bir ilke imza attı.

'un Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bordo mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, takımının 4. golünün asistini yaptı.

OPTA'nın verilerine göre, 23 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 2008'den bu yana derbilerde asist yapan ilk kaleci oldu.

29 Kasım 2008'de Beşiktaş karşılaşmasında 'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, Daniel Guiza'nın attığı golün asistini yapmıştı.

Uğurcan Çakır ise Anthony Nwakaeme'nin 88. dakikada attığı golün asistini yapan isim oldu.