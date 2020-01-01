Uğurcan Çakır'a Avrupa vizesi yok

Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır, önümüzdeki sezon da bordo-mavili takımın formasını giyecek.

Son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır için büyük bonservis rakamları konuşuluyor. Ancak genç yıldızını göndermekte aceleci değil.

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'e konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı satmayı düşünmediklerini açıkladı.

Doğan, Trabzonspor'un kadrosunun çok kaliteli isimlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Uğurcan Çakır dünyanın en önemli 5 kalecisinden birisi. Sörloth çok yetenekli bir forvet. Şu an hiçbirinin gidişi ile ilgili düşüncemiz yok. Şampiyon yaptıktan sonra da aynı takım 3-5 yıl lige damga vuracak. Takım iyi olduğu sürece oyunculara talipler olacaktır" ifadesini kullandı.

Daha fazla takım

Bordo-mavili yönetici transfer politikası için de, "Bizim Koronavirüs'ten önceki mali bütçemiz ve almayı planladığımız oyuncular hemen hemen hazırdı. Belki şimdi güncellemek zorunda olabiliriz. Ekonominin el vermediği transfer yapmak istersek veya yaparsak bizden önceki durum ortada. Biz bu hataya asla düşmeyeceğiz" diye konuştu.

