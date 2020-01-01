Trabzonspor

Uğurcan Çakır, YKS'ye girdi

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Uğurcan Çakır YKS 06272020
Twitter
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır bugün Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Binlerce öğrencinin katıldığı YKS sınavına Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da girdi.

Uğurcan sınavın ardından Twitter'da dolaşan fotoğrafını alıntılayıp "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar" ifadelerini kullandı.

Bordo Mavililer, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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