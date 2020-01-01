Uğurcan Çakır, YKS'ye girdi
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Binlerce öğrencinin katıldığı YKS sınavına Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da girdi.
Uğurcan sınavın ardından Twitter'da dolaşan fotoğrafını alıntılayıp "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar" ifadelerini kullandı.
Bordo Mavililer, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Liverpool da istese, Uğurcan Çakır eğitimden vazgeçmiyor. pic.twitter.com/Gn7NPBkDZu— mackolik (@mackolik) June 27, 2020