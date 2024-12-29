Uğurcan Çakır'dan Galatasaray iddialarına yanıt

Fernando Muslera ile yol ayrımında olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır iddiaları ortaya atılırken milli kaleciden söylentilere yanıt geldi.

Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi bitiyor

Uğurcan Çakır sesleri yükselmişti

Ancak deneyimli kalecinin Trabzon'u bırakmaya niyeti yok

NE OLDU? Fernando Muslera, 2011 yazında kapısından girdiği Galatasaray'a bu sezon sonunda veda edebilir. Uruguaylı kaleci Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girerken sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırması bekleniyor. Bu nedenle bir taraftan kaleci arayışında olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır iddiası ortaya atılmıştı. Ancak Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuşan Uğurcan Çakır şunları söyledi: "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Takımın kaptanı olmaktan ve burada olmaktan mutluyum. Çıkan haberlerin ilgimi çekmediğini söyleyebilirim. Şehrimi ve takımımı seviyorum."

BÜYÜK RESİM: Uğurcan Çakır, Galatasaray haberlerinden hoşlanmadığını söylerken sarı-kırmızılı ekibe olası transferini kesin bir dille yalanladı.

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Ayrıca Trabzonspor antrenmanında konuşan Uğurcan Çakır şunları söyledi: "Şu anda gerçekçi hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi gözüküyor. Kupayı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nın formatı değişti. Kupayı kazanmak ve kulübe bir kupa daha hediye etmek istiyoruz."