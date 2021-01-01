Uğur Demirok, Konyaspor'dan ayrıldı
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AA
2018-2019 sezonundan beri yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu Uğur Demirok ile Konyaspor yol ayrımına gitti.
Konyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.