Ünal Karaman'dan genç ilk 11
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AA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Krasnodar'a konuk olacak.
Rusya'ya giden kafilede birçok as oyuncusundan mahrum kalan bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman, sahaya sürdüğü ilk 11'le dikkatleri topladı.
Başarılı çalıştırıcının çok sayıda genç isme yer verdiği ilk 11'in yaş ortalaması sadece 23.
Sahaya çıkan kadronun en yaşlı ismi 1991 doğumlu stoper Gaston Campi'yken, en genç isim ise 17 yaşındaki santrfor Muhammet Akpınar oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alan isimlerin yaşları aşağıdaki gibi:
- Erce Kardeşler - 25
- Kamil Ahmet Çörekçi - 27
- Majid Hosseini - 23
- Ivanildo Fernandes - 23
- Gaston Campi - 28
- Abdurrahim Dursun - 20
- Serkan Asan - 20
- Doğan Erdoğan - 23
- Ahmet Canbaz - 21
- Donis Avdijaj - 23
- Muhammet Akpınar - 17