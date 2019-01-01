Ünal Karaman'dan genç ilk 11

Trabzonspor'un Krasnodar deplasmanında sahaya çıkacağı kadro düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekti

, UEFA 4. maçında Krasnodar'a konuk olacak.

'ya giden kafilede birçok as oyuncusundan mahrum kalan bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman, sahaya sürdüğü ilk 11'le dikkatleri topladı.

Başarılı çalıştırıcının çok sayıda genç isme yer verdiği ilk 11'in yaş ortalaması sadece 23.

Haberin devamı aşağıda

Sahaya çıkan kadronun en yaşlı ismi 1991 doğumlu stoper Gaston Campi'yken, en genç isim ise 17 yaşındaki santrfor Muhammet Akpınar oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alan isimlerin yaşları aşağıdaki gibi: