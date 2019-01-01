Ünal Karaman'dan genç 11

Bordo mavili ekibin Getafe karşısında sahaya sürdüğü kadro düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekti

, UEFA 'nin 5. maç haftasında 'yi konuk etti.

Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta 'ı konuk edecek olan bordo mavili ekip bu karşılaşmaya farklı bir ilk 11'le çıktı.

Rotasyona giden Ünal Karaman, tercih ettiği maç kadrosunda genç oyuncularına forma şansı verdi.

22.2 - @Trabzonspor 'un Getafe maçı ilk 11'inin yaş ortalaması 22.2:



Erce - 25.7

Abdulkadir -24.9

Ivanildo - 23.7

Hosseini - 23.4

Doğan - 23.3

Avdijaj - 23.3

Abdurrahim - 21

Serkan - 20.6

Fıratcan - 20.5

Kerem - 19.8

Muhammet -17.8



Uşaklar. https://t.co/ikIdiWRRVa — OptaCan (@OptaCan) November 28, 2019

Opta verilerine göre , başarılı çalıştırıcının sahaya sürdüğü ilk 11'in yaş ortalaması 22 olarak hesaplandı.

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17 yıl ve 8 aylık olan santrfor Muhammet Akpınar bordo mavili ekipte kadronun en genç ismi olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık kadrosundaki 'en tecrübeli' oyuncu ise 25 yıl ve 7 aylık olan file bekçisi Erde Kardeşler oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce aldığı sonuçların ardından tur atlama şansını kaybetmişti.