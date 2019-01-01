Ünal Karaman: Sturridge kendisi çıkmak istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sturridge'in ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Sakatlıklara rağmen çok mücadele eden bir takım olduklarını söyleyen Ünal Karaman, "Başından beri söylüyoruz, önemli bölgelerde önemli sakatlıklarımız oldu. Buna rağmen mücadele edip gayret gösteriyorlar. Takım bilinci var, bu bizi mutlu ediyor. Gönlümüz arzu ediyor ki çok daha iyi olsunlar, mücadelelerinin hakkını alsınlar ancak herkes bu yarışın içinde" dedi.

Sturridge değişikliğinin zorunlu gerçekleştiğini de vurgulayan Karaman, "Sturridge'in bir kırgınlığı vardı. Denemek istedi ancak ikinci yarı başında bu artınca oyundan çıkma isteği oldu. Biz de böyle bir değerlendirme yaptık. Hep söylüyoruz, hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Bu değişiklikler farklı anlaşılsın istemem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında da konuşan Karaman, "Yusuf Yazıcı'yı eski olarak görmüyoruz, bizim çok kıymetli bir kardeşimiz. Hiçbir oyuncunun böyle bir sakatlık geçirmesini istemeyiz ancak Yusuf benim kardeşim, bu konularda biraz daha hassas oluyorum, çok üzülüyorum. Allah hiçbir futbolcuya böyle sakatlıklar yaşamayı göstermesin" diyerek sözlerini noktaladı.