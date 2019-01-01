Ünal Karaman oyuncularını uyardı!

Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda sahada kendilerine yakışan duruşu gösteremediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0'lık skorla boyun eğen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Karaman, "Her ne olursa olsun saha içinde bize yakışır bir duruş göstermek zorundayız. Bunu sadece kaçan penaltı atışı için söylemiyorum. Ufak tefek mazeretleri olan arkadaşlarımız var ama şartlar ne olursa olsun ona göre bir duruş gösterirsiniz." dedi.

Hugo Rodallega'nın kaçırdığı penaltı sonrasında kırılma yaşadıklarını anlatan Ünal Karaman, şöyle devam etti: "Kaçan penaltıdan sonra bu kadar kolay kırılmamalıydık. Bu duruş bizim tamir etmemiz gereken bir duruş. Biz bu oyuncularla bir noktaya geldik, yorgunlukları da var, bunu da anlayabilirim ama biz hiçbir zaman mazeret üretmeden işin gereğini yapmalıyız. Elimizdekilerle beraber bir şeyler denemeye çalışıyoruz, en azından bir farklılık yaratmak istiyoruz. Biz zaten sezon başından beri gerçeklerle yüzleşmiş insanlarız. Ne olursa olsun dik durup elimizdeki oyuncuları en efektif şekilde kullanacağız."