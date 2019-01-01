Ünal Karaman: Oyuncularımıza inanmışlığımız vardı

Ünal Karaman, Antalyaspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından oyuncularını övdü.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, 'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karaman'ın açıklamaları:

"Biz oyunun her alanından futbol oynamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'un bu anlayışla oynayacağını biliyorduk. Her şeye rağmen oyuncularımıza inanmışlığımız vardı. Golden önce de sonra da iyi oynadılar."

"İkinci yarı geride iyi paylaşım yaptık. Onları yapınca tempoya takımın dayanması mümkün değildi. Galibiyet camiaya armağan olsun. Maçı kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki hedefimiz maçını kazanmak. Bursaspor maçına odaklandık."