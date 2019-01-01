Ünal Karaman: Mücadeleden ve oyundan memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

UEFA C Grubu ikinci maçında evinde 'i ağırlayan , sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, kadrodaki rotasyon hakkında, "Bunun doğrudan bir rotasyon olmadığını daha önce söylemiştim. Diğer oyuncularımız da ara ara kullandığımız oyuncular" yorumunu yaptı.

Maç için ise, "Bugün genel olarak mücadeleden ve oyundan memnunum. Keşke golü attıktan sonra ikinci golü yemeseydik ama genel olarak memnunum. Bugün kazanabilirdik, kazansaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık," diyen Karaman, grubun son durumu için de, "Krasnodar'a karşı mutlaka kazanmamız gerekiyor ancak görünen o ki Basel ve bir avantaj elde etmeyi başardı" şeklinde konuştu.