Ünal Karaman: Maçı son ana kadar yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü, 2-1 kazanılan Rizespor maçı sonrası oyuncularını zorlu şartlara rağmen kazanmalarından dolayı kutladı.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rizespor karşısında son dakikalarda bulunan golle 2-1 kazandıkları maçtan sonra oyuncularının sergilediği mücadeleyi övdü.

Hafta arasında UEFA 'nde ile karşılaşan, Rizespor karşısında da yoğun yağmur altında mücadele eden bordo mavililer, geriye düştü maçı Sörloth ve Nwakaeme'nin golleriyle kazanmayı başardı.

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Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve lider ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Maç sonrasında BeINSports'a açıklamalarda bulnan Karaman, "Maçtan sonra söyleyebilirim. Normal şartlarda ideal dinlenme süresinden çok az bir süre sonra maça çıktık. Üstüne yağmur şartları daha da zorlaştırdı. Son ana kadar maçı yaşamak ve istemek bizim adımıza artıydı. Rizespor'u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini Doğan Erdoğan'a bırakan Novak'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Karaman, "Novak'ın durumu yarın belli olacak. Majid de maç içerisinde bir sorun yaşadı. Bugün sağlık durumlarıyla ilgili bir şey söyleyemem. Yarın durumlarına bakılır ve sizlerle paylaşılır." şeklinde konuştu.