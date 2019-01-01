Ünal Karaman: Kaderimizi bu maç belirleyecek

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme, Krasnodar karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

, UEFA C Grubu 3. maçında 'nın Krasnodar takımını konuk edecek.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ünal Karaman ve sol kanat Anthony Nwakaeme gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İki takım için de zor bir maç olacak"

Karaman, rakibin hafife alınmaması gerektiğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bugün yine müsabakanın öneminden bahsedeceğiz. İyi bir oyunla iyi bir sonuç bekleyeceğiz. Puan tablosuna baktığımızda rakibimizi kolay bir takım gibi düşünebilirsiniz. Ancak şunu belirtmeliyim, güçlü bir ekibe karşı mücadele vereceğiz. Önceki maçlarda aldıkları talihsiz srkorlar var. Onların da bizim yaşadığımız sorunlara benzer durumlarda olduğunu biliyoruz. Ama her şeye rağmen iki tane oyun karakteri birbiriyle örtüşen, futbol oynamaya çalışan ve saha içerisinde futbolun doğrularıyla kalmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla iki takım için de zor bir maç olacak"

Karşılaşmanın önemine de dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, şu sözleri kullandı:

"İki takımın kaderini de bu maç belirleyecek. İki takım açısından da baktığınızda kaybedenin grupta şansı kalmayacak denilebilir. Dolayısıyla bizler açısından önemli olduğu kadar rakibimiz açısında da son derece önemli bir müsabaka ve biz bunun bilincindeyiz"

"Bugünden yarına arzu ettiğiniz seviyeye getiremezsiniz"

Takımda önemli isimlerin yaşadığı sakatlıklara değinen deneyimi antrenör, bu konuda yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı ve konuşmasını tamamladı:

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“Antrenmanda planlama yaptıktan sonra bunları harfi harfine uygulamak maalesef mümkün olmuyor. Bunun üzerine sizin için kilit pozisyonda olabilecek oyuncuların sakatlığı söz konusu olabiliyor. Bizim için çok büyük önem taşıyan, herkesin izlemekten keyif aldığı 4 tane oyuncumuzu kaybettik. İki tanesini gönderdik diğerleri de sakatlık sorunuyla baş başa kaldı. Obi Mikel bir kas sorunu yaşadı. Şartları zorlasak kullanabilirdik ama kafamızda en ufak bir soru işareti oluştuğunda uzun bir lig maratonunu dikkate alarak koruma amaçlı bekletebiliyoruz. Her yönüyle hazır sağlıklı bünyelerde oyuncuyu bir noktaya getirebilmek için yapmış olduğunuz programlarda sezon başı önceden gerekli yüklemeleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla sağlam oyuncularınızı bu kadar süre içerisinde tölere etmeye çalıştığınızda kısmi, özel antrenmanlarla bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Takdir edersiniz ki bugünden yarına arzu ettiğiniz seviyeye getiremezsiniz"

Anthony Nwakaeme: Takım oyuncusu olmaya çalışıyorum

Takım içindeki rolünü tarif eden başarılı oyuncu Anthony Nwakaeme, şu sözleri kullandı:

"Ben hocamız gibi çok fazla konuşmayı seven ve konuşabilen biri değilim, saha içerisinde işimi yapmaya çalışan birisiyim. Ben takımıma hem saha içi hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Krasnodar maçında da bunu yapacağım. Hocam bana saha içerisinde oynama görevi verirse, kimle oynamamı isterse elimden geleni yapacağım. Takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Takım oyuncusu olursanız yanınızda kimle oynarsanız istenileni yapmanız gerekir. Bende bunu yapmaya çalışıyorum takım oyuncusu olarak. Kim derse ben onlarla en iyi şekilde ilişki kurup oynamaya çalışıyorum”