Ünal Karaman: Gayretimiz samimi olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Getafe ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi

, UEFA C Grubu 5. maçında 'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde basın toplantısına katılan teknik direktör Ünal Karaman ve kaleci Erce Kardeşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gayretimiz samimi olacak"

Takımının geçtiği yoğun maç takvimine dikkat çeken Karaman şu ifadeleri kullandı:

“Yorgunluğumuz var. Lig boyunca oynanacak toplam maç sayısına bakıldığında bizim devreye kadar oynayacağımız maç sayısının 29 olduğu görülüyor. Yani neredeyse bir oyuncunun bir sezonda oynayacağı müsabakayı bir devrede tamamlamış olacağız. Bu organizasyonları oynayalım diye geçen sene bu mücadelenin içinde olduk. Birkaç yıldır Avrupa mecrasından uzak olmamıza ve bazı oyuncularımızın yaşadıkları sorunlara rağmen hem oyuncularımızın kendisinin hem de camiamızın dik duruşunu fırsata çevirdi. Bundan bir rahatsızlığımız yok. Belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi; ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı gösterdik"

Rakipleri Getafe'yi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı:

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"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız, İspanya liginde oyun anlamında ne yaptığını bilen ve kadro derinliği olan bir rakibe karşı oynayacağız. Gayretimiz samimi olacak, hangi oyuncu grubuyla çıkarsak çıkalım. Umuyoruz ve bekliyoruz ki temsilde hata yapmayalım. Bizleri üzecek, zor duruma düşürecek ve taraftarımızı üzecek bir sonuçla eve göndermeyelim, çabamız ve gayretimiz bu yönde olacak. Oyuncularıma da güven içinde olduğumu belirtmek istiyorum"

Erce Kardeşler: Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar

Bordo mavili ekibe geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan genç file bekçisi Getafe maçı hakkında şöyle dedi:

"İddiamız olmasa da ne olursa olsun Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Hocamızın da bize söylediği gibi bizim yarışımız her zaman kendimizle. Hangi rakibin ne kadar güçlü olduğu önemli değil, biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak kendimizi o kadar üst seviyeye çıkartırız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar önemli maçlar. Hocamız da sağ olsun bu tarz maçlarda bizi her zaman değerlendirdi. Biz de hocamızın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Hocamıza bizlere verdiği şanstan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yarın da inşallah güzel ve keyifli bir maç olur. Hafta içi olsa da taraftarımızın gelip bizi desteklemesini bekliyoruz. Avrupa Ligindeki içerdeki son maçımız. Taraftarımız gelip bizi izlesin biz de ortaya iyi bir oyun ve mücadele koyalım”