Ünal Karaman: Elimizdeki maçı verdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımda sinirsel bir yorgunluk olduğunu belirtti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Tony Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hüsrana uğradı. Stipe Perica ve Trezeguet'nin gollerine engel olamayan Trabzonspor, bir puana razı oldu.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

Haberin devamı aşağıda

"Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum."

"Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor'sunuz, kaliteli oyuncularınız var. Bu dakikaya gelmiş maçı bitirmeniz gerekiyordu. Başaramadık, üzgünüm."