Ünal Karaman: Bu şekilde elenmek adil değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor'a elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm," dedi.

Müsabakada aleyhlerine Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla verilen penaltı kararını eleştiren Karaman, "Birçok konuda sağduyu ile yaklaşıp, kendimize ve camiamıza yakışan bir duruş göstermeye gayret ediyoruz. Sadece kendi camiamızın mensupları değil, spora adil bir gözle bakıp, adil bir gözle yargılamanın da peşindeyiz. Bütün çabamız bunun için. Camiamızın beklentileri var. Bazen beklentilere cevap veremeyebilirsiniz, istediğiniz gibi oynayamayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ama bu şekilde olması adil değil," diye konuştu.

Ünal Karaman, penaltı kararını defalarca izlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pozisyonu içeride yeniden izledim. Saha kenarında da izlemiştim. Profesyonel arkadaşlarla beraber izledik. Bir şey görmeye çalıştım. İkili mücadeleye mi verdi, ele mi verdi? Bir yere koyamıyorum. Ceza sahası içindeki her dokunuşa ve mücadeleye penaltı verilecekse savunma oyuncusu olmadan oynayayım. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama bekliyorum. Hiçbir açıklamanın beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum. Bu sadece Trabzonspor'un mensubu olarak verilen bir beyanat değil, spor camiasının bir ferdi olarak yaptığım açıklamadır."