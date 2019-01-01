Ünal Karaman: Birçok şeyin düzelmesi zaman alacak

Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculardan Alexander Sörloth basın toplantısına katıldı.

Temsilcilerimizden , UEFA C Grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma öncesi bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman ile golcü oyuncu Alexander Sörloth, katıldıkları basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Kriz ortamları fırsatlar doğurur"

Başta Sosa ve Sturridge olmak üzere sakat oyuncuların fazlalığı hakkında soruyu cevaplayan Ünal Karaman "Bir takım, farklı özellikli oyunculardan ve bu oyuncular arasındaki kimyadan oluşur. Sosa ve Sturrdige’in eksiklikleri tabi ki önemli ama bizim için Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Mikel de ayrı ayrı değerli. ’de de kullandığımız bir söz vardır “Kriz ortamları fırsatlar doğurur” diye. Belki yarın genç takımdan getirdiğimiz oyuncular forma şansı bulacak ve böyle önemli bir maçta kendilerini gösterme imkanına sahip olup, geleceğin yıldız adayları arasında yerlerini alacaklar. Oynatamadığımız oyuncular için uzun zamandır üzülüyoruz. Sadece yarın için geçerli bir durum değil ama inanıyorum ki genç arkadaşlarımız da armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncular pes etmeyecekler"

Son zamanlarda ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların genç oyuncular üzerindeki etkisini değerlendiren Karaman "Onlar hata yapacaklar, öğrenecekler ama pes etmeyecekler. Yarınki mücadeleye de bu gözle bakıyoruz. Üzgünüz ama psikolojik bir yılgınlığımız yok. Olabilecek en iyi hazırlıkla sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Rakibimiz önemli bir takım ve kaliteli bir kadroya sahipler. Zorlukları biliyoruz ama hem fiziksel hem psikolojik olarak müsabakaya hazırız" dedi.

"Birçok şeyin düzelmesi zaman alacak"

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un geleceği hakkında sorulan soruya ise "Böyle bir basın toplantısında Trabzonspor’un geleceği ile ilgili söyleyeceğim 3-5 cümle sizi tatmin etmeyebilir. Daha uzun bir zamanda daha sosyolojik bir açıdan değerlendirilebilir. Kısa süre içinde söyleyebilirim ki; camiamız, başta başkanımız olmak üzere özverili bir şekilde çalışıyorlar. Geçen sezondan itibaren çok sayıda sorunla mücadele ediyoruz. Birçok şeyin düzelmesi zaman alacak. Sonuçlarda zorlandığımız dönemlerde de son derece kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu gördük. Trabzonspor tarihinde kulübü bu kadar sahiplenin bir oyuncu topluluğu görmemiştim. Taraftarların beklentileri var. Onların arzu ettiğini performansı sergilemediğimiz zaman çok üzülüyoruz. Takımın geleceğinin daha sağlam temellere sahip olmasını istiyoruz. Taraftarların da bunu bilerek bizi desteklemesini bekliyoruz" cevabını verdi.

Alexander Sörloth: "Onları yenebileceğimizi gördük"

Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kadroda bulunmamasını ve yarınki karşılaşmayı değerlendiren Sörtloh ise "Sakat oyuncularımızı düşünmek çok doğru değil. Başarılı genç oyuncularımız var. Onlar da ellerinden geleni ortaya koyacaktır. Sakat oyunculardan çok yarın sahaya çıkacak oyuncuların neler yapabilecekleri hakkında konuşmak daha doğru olacaktır. İlk maçtan öğrendiğimiz en önemli şey Krasnodar karşısında galibiyet alabileceğimizdi. İyi savunma yaptılar ama maçın geneline baktığımızda onları yenebileceğimizi gördük" şeklinde konuştu.